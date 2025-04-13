Beşiktaş, Göztepe mesaisine başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Göztepe mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Süper Lig'de dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 15 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son Haberler
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde şampiyon Trabzonspor oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde şampiyon Trabzonspor oldu
Amasya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Amasya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Ernest Muçi'den Beşiktaş'a kötü haber
Ernest Muçi'den Beşiktaş'a kötü haber
Dünyanın en büyüğü olarak biliniyor! Ölü olarak sahilde bulundu...
Dünyanın en büyüğü olarak biliniyor! Ölü olarak sahilde bulundu...
Hollywood yıldızı Nicky Katt hayatını kaybetti
Hollywood yıldızı Nicky Katt hayatını kaybetti