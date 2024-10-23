Beşiktaş gözüne Galatasaray’ın çok istediği oyuncuyu kestirdi. Ara transferde harekete geçecekler

Düzenleme: Kaynak: fanatik
Beşiktaş gözüne Galatasaray’ın çok istediği oyuncuyu kestirdi. Ara transferde harekete geçecekler

Beşiktaş, ara transferde gözüne Galatasaray’ın sezon başında istediği ama alamadığı oyuncuya çevirdi. Siyah beyazlılar, Roma forması giyen Zalewski’yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş, ara transferde özellikle kanat transferi yapmayı planlıyor. Joao Mario’dan beklediği verimi alamayan siyah beyazlılar sol kanatta oynayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik’te yer alan habere göre Beşiktaş, gözüne Galatasaray’ın çok istediği ancak transfer edemediği Zalewski’yi gözüne kestirdi.

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki Polonyalı futbolcuyu Beşiktaş, ara transfer döneminde uygun bir bonservis karşılığında kadrosuna katabilir.

Geçtiğimiz günlerde Zalewski ile ilgili konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Şu anda bakıyoruz. Hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır." ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başında kadro dışı kalan ancak teknik direktör değişimi ile yeniden formasına kavuşan Polonyalı oyuncu 5 maçta forma giydi. Zalewski 284 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.

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