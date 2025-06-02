Beşiktaş gözünü Galatasaray'ın eski yıldızına dikti! Serdal Adalı İstanbul'da görüştü

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın peşinde olan Beşiktaş'ta tek gündem transfer. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

SERDAL ADALI HENRY ONYEKURU İLE GÖRÜŞTÜ

Radyospor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Henry Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını giyen Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.