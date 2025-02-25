Beşiktaş grup liderliğini zorlanmadan aldı: Yeni transfer siftah yaptı

Türkiye Kupası'nda son grup maçında Antalyaspor Beşiktaş'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş net bir pozisyondan yararlanamadı. Arroyo’nun pasında savunmanın yaptığı hata ile topla buluşan Rafa Silva hızla ceza sahasına yöneldi. Yıldız oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Beşiktaş aradığı golü 10. dakikada buldu. Sol kanatta topla buluşan Massuaku hızla ceza sahasına yöneldi. Son çizgide Massuaku'nun çevirdiği topla buluşan Arroyo topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Genç oyuncu böylece siyah beyazlı forma ile ilk golünü attı.

Maçın 22. dakikasında uzun pasla topla buluşan Gaich'in şutunu kaleci Ersin çeldi ve sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.

Beşiktaş golden sonra oyundaki üstünlüğünü korurken tempo düştü. Antalyaspor ise 30. dakikadan itibaren oyunda denge kursa da net bir pozisyon bulamadı.

Maçta ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ İLE BAŞLADI

Beşiktaş maçın ikinci yarısına oyuncu değişiklikleri ile başladı. Oyuna Mustafa Hekimoğlu, Rashica ve Tayyip Talha girerken Arroyo, Emirhan ve Joao Mario çıkan oyuncular oldu. Antalyaspor'da ise Mert'in yerine Bünyamin Balcı oyuna girdi.

Düşük tempoda devam eden maçta Antalyaspor köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Gaich'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

Antalyaspor maçın 64. dakikasında beraberlik golünü boldu. Sağ kanatta Townsend'in ortasında topla buluşan Milosevic'in kafa vuruşunda top kaleci Ersin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Golden 2 dakika sonra ceza sahası dışında topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in şutunu kaleci Piric kornere çeldi.

Beşiktaş'ta sakatlanan Svensson 71. dakikada zorunlu değişiklikte yerini Onur Bulut'a bıraktı.

Beşiktaş maçın 75. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rashica'nın pası ile topla buluşan Rafa Silva şık bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın 89. dakikasında arka direkte topla buluşan Milosevic'in şutu üstten dışarı çıktı.

Antalyaspor 90+3. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Gaich'in şutu yandan dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı. Siyah beyazlılar bu galibiyetle grubu lider tamamladı. Antalyaspor ise gruptan çıkma şansını kaybetti.