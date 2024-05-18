Beşiktaş Hatay maçıyla veda etti taraftarları sevindi!

Beşiktaş'ın bu sezonki tarzı bu. Hep kötü başlıyor maça. Hatayspor karşısında da öyle oldu. Serdar Topraktepe sanırım kupa finali nedeniyle bir revizyon yapmış kadroda. Neden yapmış; bilmiyorum. Kimi koyarsan koy fark etmiyor halbuki. Ha Ali Veli ha Veli Ali! Başlangıçlar hep aynı.

Beşiktaş kötü oynayınca Hatayspor şöyle bir canlandı. Zaten düşme hattından çıkmak için galibiyete ihtiyaçları vardı. Attılar golü de. 27. dakikaydı, kornerden gelen ortaya kimse dokunamadı. Arka direkten Massanga da topun gelişine vurdu ve öne geçirdi takımını.

Golü yiyen Beşiktaş hemen karşılık vermek istedi. 33. dakikada yaklaştı da. Chamberlain'in şutunda kaleciden dönen topu bu kez Demir Ege kaleye yolladı, defans çıkardı çizgiden.

Koca 45 dakikada bir bu vardı işte. Cenk neredeydi derseniz... Daha top ayağına değmeden sakatlık geçirdi. Sonra Musrati'nin bir pasında topa öyle kötü vurdu ki kendisi de şaşırdı sanırım.

Serdar Topraktepe takımın çabuk hücum yapamamasının nedenini Chamberlain ve Demir Ege'ye kesti. İkinci yarıda onların yerine Gedson ve Salih oyundaydı.

Gedson Fernandes kenardan izlerken maçı ilk yarıda ceza alanına giremediklerini görmüş olacak. 50. dakikada aldığı topla ceza alanına girmeden öyle bir şut çekti ki. Beşiktaş adına o ana kadar maçtaki en mükemmel hareketti. Gol oldu: 1-1.

Ama 55'te yine öne geçti Hatayspor. Strandberg'in ceza alanına yolladığı topu Masuaku ayağına beklerken arkadan gelen Bashiru bir anda ayak koydu ve top filelere gitti. Yardımcı hakem ofsayt dedi ama VAR incelemesinden gol kararı çıkınca Hatayspor bir kez daha öne geçti.

Serdar Topraktepe de yine oyuncu değiştirdi. Çıktı Al Musrati girdi Muçi. 71'de de Semih çıktı Aboubakar girdi.

Beşiktaş baskılıydı baskılı olmasına da... Pozisyon bulmakta zorlanıyordu. 82'de Salih Uçan'ın nefis pasıyla Cenk girdi pozisyona; onda da topu üsten auta attı.

Son dakikalarda bu kez 17 yaşındaki Mustafa Erhan girdi oyuna; Rashica'nın yerine. Serdar Topraktepe her şeyi yapıyordu artık, 17'lik yıldız adayından da bir şey bekliyordu.

Maçın uzatma dakikalarında Hatayspor ceza alanındaki karambolde Salih Uçan yerde kaldı. Hakem devam ettirdi ama VAR kontrolünden sonra penaltıyı verdi. Penaltıyı Aboubakar kullandı ve aylar sonra gol attı: 2-2.

Sonuçta diyeceğim şu. Beşiktaş'ta elle tutulur kim var? Biraz Gedson oynadı girdikten sonra. Salih de şöyle böyle. Defans kötü, forvet kötü. Semih'in bile ilk günlerdeki halinden eser yok. Diğer futbolcularla ilgili konuşmaya da.

Beşiktaşlılar hiç üzülmesin. Belki de sevindi. Nihayet bu kahır sezonunda İstanbul'daki maçlar sona erdi. Kötü bir veda oldu ama neyse ki buraya kadar. Bu kadar kötü sezonunda bir kupa umudu var yine de. Bakalım o maçta farklı bir Beşiktaş olacak mı sahada?

Hatayspor son anda kaçırdı galibiyeti. Kazansaydı ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmiş olacaktı. Ama puan puandır. Beşiktaş deplasmanında aldıkları bir puan son hafta öncesi umutlandırdı onladı.