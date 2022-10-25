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Taraftarın istifasını istediği Valerien Ismael'den şok itiraf

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, taraftarların istifasını istemesiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 23:54
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Beşiktaş Hatay'da kaybetti. Taraftar isyan etti. Valerien Ismael, istifa çağrılarıyla ilgili konuştu. HErkesi şaşırttı

Taraftarın istifasını istediği Valerien Ismael'den şok itiraf
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Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında alınan yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.

Siyah beyazlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi'nin her fırsatta destek verdiği teknik direktör Valerien Ismael'in istifasını istediler.

Hatayspor maçından sonra takım staddan çıkarken otobüsün yanına gelen taraftarlar "Valerien istifa" diye bağırdılar.

Ismael ise bir gazetecinin bu konudaki sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum.

Bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım. Kendilerinden beklentilerimiz daha fazla. 1-0'dan sonra oyunu daha iyiye götürebilecek isteği, arzuyu, tutkuyu gösterip ikinci golü atabilirdik, bu olmadı. Genel itibarıyla çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz.

Taraftar olsam ben de bugün son derece kızgın ve sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum."

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