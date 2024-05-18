Beşiktaş Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu
Süper Lig'de Beşiktaş bu akşam Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Ligde 37. hafta maçında Beşiktaş, kendi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren siyah beyazlı takım böylece ligde kendi sahasındaki son maçına çıkmış olacak.

Beşiktaş, taraftarlarına galibiyetle veda etmeyi hedeflerken, Hatayspor ise düşme hattından kurtulmak için galibiyet amacıyla sahaya çıkacak.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Cenk, Salih, Musrati, Gedson, Muçi, Semih.

Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Kerim, Cengiz, Massanga, Mehdi, Bashiru, Oğuzhan, Strandberg, Mendes.

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