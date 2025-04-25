Beşiktaş - Hatayspor'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk ediyor

Trendyol Süper Lig’in 33. haftası, Beşiktaş ile Hatayspor arasında oynanan açılış maçıyla start alıyor. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetirken, yardımcılıklarını ise Suat Güz ve Murat Şener üstlenecek.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan Terzi, Hadžiahmetović, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Rafa Silva’nın derinlemesine pası sonrası savunmadan seken topu önünde bulan Gedson’un ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

15. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Immobile’nin uzak köşeye şutunda top az fakla yandan auta gitti.

19. dakikada Boutobba’nın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.

20. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Boutobba, pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında boş pozisyonda bulunan Abdülkadir Parmak, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

34. dakikada Rashica’nın pasında topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, Calvo’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1