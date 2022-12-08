Hazırlık maçında kazanan Beşiktaş

Hazırlık maçında Beşiktaş ile Charleroi mücadele etti. Siyah beyazlılar, maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini 16.dakikada Jackson Muleka ve 39. dakikada Tayyip Talha Sanuç atarken, Charleroi'nin tek golünü 50.dakikada Amirhossein Hosseinzadeh kaydetti.
Dele Alli 58.dakikada penaltı kaçırdı.
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