Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, sahasında TOFAŞ'ı Akatlar Salonu'nda konuk etti. Maç boyu büyük çekişme içinde geçen maçın ilk yarısını Bursa ekibi 35-33 önde kapadı. Son çeyreğe 54-50 ileride giren Beşiktaş, son dakikaları büyük çekişme içinde geçen karşılaşmada rakibini 73-72 devirmeyi başardı.

Bu sonuçla lider Beşiktaş, ligde 12'de 12 yaptı. TOFAŞ ise 6. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş'ta Jonah Mathews 16, Anthony Brown 13 sayıyla oynadı. Tofaş’ta ise Marek Blazevic'in 18 sayısı galibiyete yetmedi.