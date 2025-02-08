Beşiktaş hem Sivasspor’a hem de dondurucu soğuğa karşı oynayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş hem Sivasspor’a hem de dondurucu soğuğa karşı oynayacak

Beşiktaş bugün çıkacağı deplasmanda sadece Sivasspor’a karşı değil dondurucu soğukla da mücadele edecek. Karşılaşmanın başlayacağı saat 19.00’da hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor’a konuk olacak. Karşılaşmanın saat 19.00’da başlayacak olması büyük tartışmalara neden oldu. Maçın başlama saatinde hava sıcaklığının -10 dereceye düşmesi bekleniyor.

Siyah beyazlılar karşılaşmanın başlama saatinin 16.00’a çekilmesi için TFF’ye başvurdu. Ancak federasyon bu talebe olumsuz yanıt verdi. Gelen haberlere göre Sivasspor yönetimi talebe olumlu yaklaşsa da ev sahibi ekibin hocası Ömer Erdoğan bu isteğe karşı çıktı. Bu nedenle karşılaşma akşam saatinde oynanacak.

Beşiktaş yönetimi duruma sert tepki gösterse de karşılaşma dondurucu soğuk altında oynanacak.

RAFA SİLVA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş’ta yıldız oyuncu Rafa Silva kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları devam eden Necip Uysal, Paulista, Zaynutdinov, Tayyip Talha ve Emrecan Terzi de Sivasspor deplasmanında takımda yer alamayacak.

Son Haberler
Kilise restorasyonlarında uygulanan bilimsel kriterler
Kilise restorasyonlarında uygulanan bilimsel kriterler
Ferdi Kadıoğlu büyük yıkım yaşıyor: Fenerbahçe’de sadece 28 maç kaçırmıştı
Ferdi Kadıoğlu büyük yıkım yaşıyor: Fenerbahçe’de sadece 28 maç kaçırmıştı
Balıkesir’de 23 yıllık cezasıyla aranan firari yakalandı
Balıkesir’de 23 yıllık cezasıyla aranan firari yakalandı
Küre Dağları Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler
Küre Dağları Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler
TÜİK verileri açıkladı! İşte 2024 yılında nüfusu en çok azalan il...
TÜİK verileri açıkladı! İşte 2024 yılında nüfusu en çok azalan il...