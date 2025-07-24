Beşiktaş hız kesmiyor! Premier Lig'in yıldız kanat oyuncusu için harekete geçtiler

Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Jurasek gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanat bölgesine taKviye yapmak için de kolları sıvadı.

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BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ GONÇALO GUEDES



Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes'i kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. Beşiktaş Yönetimi, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

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28 yaşındaki yıldız oyuncu, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.



Portekiz Milli Takımı'nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 7 gole imza attı.

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