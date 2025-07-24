Beşiktaş hız kesmiyor! Premier Lig'in yıldız kanat oyuncusu için harekete geçtiler

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş hız kesmiyor! Premier Lig'in yıldız kanat oyuncusu için harekete geçtiler

Yeni sezonda mutlak başarı hedefleyen Beşiktaş, kanat pozisyonu için bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.

Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Jurasek gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanat bölgesine taKviye yapmak için de kolları sıvadı.

Filenin Sultanları yarı final için Japonya karşısında!Filenin Sultanları yarı final için Japonya karşısında!

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ GONÇALO GUEDES

Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes'i kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. Beşiktaş Yönetimi, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Hakim Ziyech ezeli rakibe imzayı atıyorSüper Lig devi bombayı patlattı! Hakim Ziyech ezeli rakibe imzayı atıyor

transfer-haberi-besiktas-goncalo-guedesi-istiyor-1752776273637.jpeg

Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçeliler şoka girdi: İstanbul'a geliyorSüper Lig devinden Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçeliler şoka girdi: İstanbul'a geliyor

28 yaşındaki yıldız oyuncu, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.

Portekiz Milli Takımı'nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 7 gole imza attı.

Arda Güler adeta yıkıldı! Hayatının şoku: Olmaz denilen oldu...Arda Güler adeta yıkıldı! Hayatının şoku: Olmaz denilen oldu...

UEFA'dan Kadir Sağlam'a flaş atama!UEFA'dan Kadir Sağlam'a flaş atama!

Son Haberler
Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti
Artvin semalarında gizemli ışık! Gece saatlerinde görüldü... Uzmanlar harekete geçti
Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Plajda kaçış planı çöktü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Adana’da silahlı kovalama!
Adana’da silahlı kovalama!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! (24 Temmuz 2025)
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! (24 Temmuz 2025)
Erdoğan hiç beklemediği yerden vuruldu! Cumhur İttifakı'nda çatlak büyüyor...
Erdoğan hiç beklemediği yerden vuruldu! Cumhur İttifakı'nda çatlak büyüyor...