Beşiktaş için tek hedef galibiyet: Rakibi Başakşehir

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş için tek hedef galibiyet: Rakibi Başakşehir

Süer Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar ligde 2 maçlık yenilgi serisinin ardından galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı.

Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.

Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.

Karşılaşmada sahada olması beklenen muhtemel 11’ler şunlar:

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Crespo, Pelkas, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muci, Rafa, Rashica, Semih.

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