﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay

Siyah - Beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı.

Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Süper lig'de erteleme maçında ısınma sırasında sakatlanan Rachid Ghezzal, Ankaragücü maçında forma giyememişti.

Yıldız futbolcunun takımla antrenmanlara başlamasıyla Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.