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Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay

Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Antalyaspor maçı öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ghezzal'dan gelen haber teknik heyeti sevindirdi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:30
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Beşiktaş idamnında Ghezzal detayı

Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
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Siyah - Beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı.
Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Süper lig'de erteleme maçında ısınma sırasında sakatlanan Rachid Ghezzal, Ankaragücü maçında forma giyememişti.
Yıldız futbolcunun takımla antrenmanlara başlamasıyla Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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