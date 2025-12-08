Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta konuk ekibin 7. dakikada bulduğu gol sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Siyah beyazlı kulüp pozisyon için çizilen ofsayt çizgisini paylaşarak 'Yorumsuz' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ayrıca ilk yarıda Jota'ya ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi de sosyal medya hesabından paylaşarak "Kime VAR, kime YOK!" diyerek pozisyona penaltı kararı verilmemesine isyan etti.