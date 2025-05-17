Beşiktaş ile Alanyaspor 18. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, bu kulvarda 18. kez karşı karşıya gelecek.

Resmi maçlarda ilk kez 2016-17 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 17 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 4 maç ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 34 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 18 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ SON 3 MAÇTA ALANYASPOR'A DİŞ GEÇİREMEDİ

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi.

Ligde geçen sezon İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma da 1-1 sonuçlandı.

Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-23 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.

ALANYA'DA 9. MAÇ

Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.