Beşiktaş ile Alanyaspor 18. randevuda!

Kaynak: AA
Beşiktaş ile Alanyaspor 18. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor yarın akşam Antalya'da karşı karşıya gelecekler. İki ekip, bu mücadele ile beraber toplamda 18. kez karşı karşıya gelmiş olacaklar.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, bu kulvarda 18. kez karşı karşıya gelecek.

Resmi maçlarda ilk kez 2016-17 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 17 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 4 maç ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 34 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 18 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ SON 3 MAÇTA ALANYASPOR'A DİŞ GEÇİREMEDİ

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi.

Ligde geçen sezon İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma da 1-1 sonuçlandı.

Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-23 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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ALANYA'DA 9. MAÇ

Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.

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