Beşiktaş ile Sabah FC mücadelesinde dostluk kazandı

Depremzedelerin yararına oynanan mücadelede Beşiktaş, Azerbaycan ligi ekiplerinden Sabah FC ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ile Sabah FC mücadelesinde dostluk kazandı

Beşiktaş, Azerbaycan'da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadyumunda FC Sabah ile karşılaştı. Mücadele, depremzedelerin yararına oynandı. Karşılaşma 3-3 sonuçlandı.

İLK YARIDA 4 GOL
Mücadele Sabah'ın Kashchuk'un 3. ve 5. dakikada attığı iki golle başladı. Sonrasında 23. dakikada Umut Meraş, ceza sahası sağ çaprazından aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi. 42. dakikada hakem, Sabah FC için penaltı noktasını gösterdi. Ceza sahasında Welinton'un müdahalesi sonrası yerde kalan Mickels'in yere düşüşü sonrası hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Mickels'in penaltısını Mert Günok çıkardı. 44. dakikada Umut Meraş tekrardan sahneye çıktı. Maxim'in pasında topu ağlarla buluşturan Umut, ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. 63. dakikada Aboubakar'ın ceza alanında yapılan müdahale sonrası yerde kalmasıyla penaltı kazanan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, topu ağlarla buluşturdu ve siyah beyazlıları 3-2 öne geçirdi. İkinci yarı Mert Günok'un yerine oyuna giren Ersin Destanoğlu, 70. dakikada yaptığı hata ile Volkov'un golüne engel olamadı ve skor 3-3'e geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş ile Sabah FC berabere kaldı.

Bu maçın tüm gelirleri Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

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