Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Alimpijevic'ten Sırbistan'a 3 yıllık imza!

EuroBasket’te son 16 turunda elenen Sırbistan Milli Takımı’nda bir süredir konuşulan değişim gerçekleşti. Beşiktaş GAİN’in 39 yaşındaki başantrenörü Dusan Alimpijevic, ülkesinin milli takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

EuroBasket’e son 16 turunda veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Sırbistan Milli Takımı’nda beklenen değişim yaşandı.

Sırbistan Basketbol Federasyonu, Svetislav Pesic ile yolların ayrıldığını ve yeni dönemde takımın başına Dusan Alimpijevic’in geçtiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATMIŞTI

Yaz döneminde Beşiktaş GAİN ile sözleşmesini 2 yıl daha uzatan 39 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılardaki görevine devam ederken bir yandan da ülkesinin milli takımını çalıştıracak.

3 YILLIK ANLAŞMA

Sırbistan Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Alimpijevic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

