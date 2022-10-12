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Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:27
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
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Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu

Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay

Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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