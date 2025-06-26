Beşiktaş ilk transferini resmen bitirdi: Pazartesi imzaya geliyor

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.

Siyah beyazlı ekip Benfica'nın 24 yaşındaki Çek sol beki David Jurasek için hem kulübüyle hem oyuncuyla anlaştı.

Satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilecek olan genç oyuncunun pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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Beşiktaş’ta ilk transfer gerçekleşti.



????Başkan Serdal Adalı Benfica’nın sol beki David Jurasek’iresmen bitirdi.

????Kulübü ve futbolcuyla her konuda anlaşıldı.

????Anlaşma satış opsiyonlu 1 yıllık kiralık üzerine yapıldı. Sonra opsiyon devreye girecek.

???? 24 yaşındaki… — Fatih Doğan (@fatihdogan_38) June 26, 2025

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren futbolcu 22 maçta 3 asistlik performans sergilemişti.