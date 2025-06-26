Beşiktaş ilk transferini resmen bitirdi: Pazartesi imzaya geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ilk transferini resmen bitirdi: Pazartesi imzaya geliyor

Benfica'nın sağ beki David Jurasek için kulübüyle anlaşan Beşiktaş, oyuncuyu pazartesi günü İstanbul'a getirecek.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.

Siyah beyazlı ekip Benfica'nın 24 yaşındaki Çek sol beki David Jurasek için hem kulübüyle hem oyuncuyla anlaştı.

Satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilecek olan genç oyuncunun pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren futbolcu 22 maçta 3 asistlik performans sergilemişti.

Son Haberler
Vodafone Türkiye’den çok konuşulacak hamle!
Vodafone Türkiye’den çok konuşulacak hamle!
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
Kamuda çalışanlar dikkat zam için kritik tarih belli oldu!
Kamuda çalışanlar dikkat zam için kritik tarih belli oldu!
Kayseri'de, otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
Kayseri'de, otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama