Beşiktaş Immobile ile yollarını ayırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Futbol A.Ş. Ciro Immobile ile olan sözleşmenin sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SİYAH BEYAZLILARDAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile ile olan sözleşmenin sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Ciro Immobile’ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir.”

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