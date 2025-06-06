Beşiktaş, Immobile’ye teklifini iletti: Kararı bekleniyor

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Beşiktaş, Immobile’ye teklifini iletti: Kararı bekleniyor

Takım maliyetini düşürmek isteyen Beşiktaş, yıldız golcüsü Ciro Immobile’ye maaşında indirim teklif etti.

Gelecek sezon lig ve Avrupa’da takımı taşıyacak bir forvet transfer etmek isteyen Beşiktaş, yüksek maaşına rağmen yeterince verim alamadığı Ciro Immobile konusunda da çözüm arıyor.

Yıllık 6 milyon euro kazanan 35 yaşındaki yıldız golcünün takımdan ayılmasını ya da maaşında indirime gitmesini bekleyen Beşiktaş yönetimi oyuncu ile görüşmelerine başladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda “Immobile ile bir toplantı yaptık. İçinde bulunduğumuz şartları anlattık. Başka bir santrfor transfer edeceğimizi söyledik. Immobile düzgün ve aklı başında bir insan. Kendisine yaptığım teklife olumlu yaklaştı, yüz yüze konuştuğum için de mutlu oldu. Ailesiyle konuşacağını ve haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim, maç başına ödeme gibi bir talebimiz oldu" sözlerini kullanarak izleyecekleri yolu dile getirmişti.

Kulüpten gelen son bilgilere göre siyah-beyazlılar oyuncuya yıllık maaşının yüzde 50’sini maç başı ödemeyi teklif etti. Tecrübeli oyuncunun teklifi düşünerek kararını vereceği belirtildi.

Immobile bu sezon Süper Lig’de 30 maçta forma giyip 15 gol ve 4 asiste imza attı.

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