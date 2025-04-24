Beşiktaş Immobile’nin alternatifini İngiltere’de buldu: 27 milyon euroluk golcüyü istiyorlar

Beşiktaş yönetimi yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Gözden çıkarılan isimlerin başında ise Ciro Immobile geliyor.

Gerek maliyeti gerek performansı nedeniyle Beşiktaş'ın vedalaşmayı planladığı İtalyan golcünün yerine geçecek isimler de belirlendi.

Bu bağlamda adaylardan biri de Niclas Füllkrug oldu. İtalyan basınında çıkan habere göre Beşiktaş, forvet hattını Füllkrug ile güçlendirmeyi hedefliyor. Haberde Beşiktaş'ın önceliğinin Süper Lig ve Avrupa'da etkili olabilecek, fizik gücü yüksek ve tecrübeli bir forvet transfer etmek. Bu çerçevede Füllkrug'un Beşiktaş için en iyi hedeflerden biri olduğu vurgulandı.

West Ham'da beklentileri karşılayamayan oyuncunun Süper Lig'e uygun bir isim olduğu, Füllkrug için de bu transferin yeniden canlanma fırsatı olabileceği aktarıldı.

West Ham United, 32 yaşındaki Niclas Füllkrug'u sezon başında Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro bedelle transfer etmiş ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 13 maça çıkan Niclas Füllkrug, 541 dakika forma giyebildi ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.