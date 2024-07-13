Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı. Sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş, dünya yıldızı Ciro Immobile'yi resmen kadrosuna kattı. Uzun uğraşlar sonunda İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen İtalyan yıldızın sözleşme detayları belli oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 2 yıllık sözleşmeye imza atan 34 yaşındaki İtalyan yıldıza yıllık 6 milyon Euro net maaş ödeneceği belirtildi. Açıklamada Lazio'ya herhangi bir bonservis bedelinden bahsedilmedi.

Açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

Beşiktaş'ta 17 numaralı formayı giyecek olan Ciro Immobile için özel bir video da hazırlandı.

CIRO IMMOBILE KİMDİR?

Ciro Immobile, 20 Şubat 1990’da İtalya’nın Torre Annunziata kentinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Immobile, kariyerine 2002 yılında Sorrento altyapısında başladı.

2008’de Juventus altyapısına geçen Immobile, Siena, Grosseto ve Pescara gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Pescara’da 37 maçta 28 gol atarak dikkat çeken Immobile, 2012-13 sezonunda Genoa’ya transfer oldu.

Genoa’da beklentileri karşılayamayan oyuncu, Torino’ya transfer oldu ve 2013-2014 sezonunda 33 maçta 22 gol atarak Alman devi Borussia Dortmund’un ilgisini çekti. 2014’te Dortmund’a katılan Immobile, Almanya’da bekleneni veremedi ve kariyerine Sevilla’da kiralık olarak devam etti.

Sevilla’nın ardından Torino’ya kiralanan Immobile, daha sonra Lazio’ya transfer oldu. İtalyan oyuncu, 2023-2024 sezonunda Serie A’da 31 maçta 7 gol ve 1 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta 4 gol kaydetti.