Beşiktaş İngiliz yıldızla anlaşmaya vardı

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Beşiktaş İngiliz yıldızla anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.

Fatih Doğan'ın haberine göre Beşiktaş İngiliz sağbek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.

Southampton’da sözleşmesi biten 28 yaşındaki oyuncu 1 ay aşan görüşmelerin ardından Beşiktaş’ın teklifini kabul etti. İmza parası nedeniyle süren pazarlıkların olumlu geliştiği konunun taksitlendirme ve ıslan imza aşamasına geldiği öğrenildi. Evrak ve imzalar cuma tamamlanırsa Cumartesi günü oyuncu İstanbul’a getirilip pazartesi günü kapma götürülmesi planlanıyor.

Kyle Walker-Peters'in ismi Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor.

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