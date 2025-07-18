Beşiktaş İranlı golcü için Fulham ile kapışıyor! 10 milyon Euro bonservis isteniyor

Tammy Abraham'dan sonra hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Beşiktaş rotayı İtalya'ya çevirdi.

Siyah Beyazlılar, Atalanta'dan Ademola Lookman'ı isteyen Inter'in satılık listesine koyduğu Mehdi Taremi için devreye girdi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Inter, Taremi'ye satış listesine konulduğunu iletti ve İranlı golcü de bu karara saygı duyarak gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu bildirdi.

Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın da 33 yaşındaki santrfor için devrede olduğu ve Inter'in bu transferden 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği kaydedildi.