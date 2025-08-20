Beşiktaş istiyordu, her yol Roma'ya çıktı

İtalya ekibi Roma, İngiltere'nin Aston Villa takımından Leon Bailey'i kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.
Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
✍️ Leon Bailey è un nuovo calciatore giallorosso! ????— AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2025
???? https://t.co/famDyd9RTu#ASRoma pic.twitter.com/MsnwuUGqYE
Genk, Bayer Leverkusen ve Aston Villa'da oynayan Bailey, İtalya temsilcisinde 31 numaralı formayı giyecek.
Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da 144 maçta 22 gol kaydetti.