Beşiktaş istiyordu, her yol Roma'ya çıktı

Kaynak: AA
Aston Villa'nın tecrbeli kanat oyuncusu Leon Bailey, kiralık olarak İtalyan ekibi Roma'ya imza attı.

İtalya ekibi Roma, İngiltere'nin Aston Villa takımından Leon Bailey'i kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Genk, Bayer Leverkusen ve Aston Villa'da oynayan Bailey, İtalya temsilcisinde 31 numaralı formayı giyecek.

Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da 144 maçta 22 gol kaydetti.

