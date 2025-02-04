Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde tek alternatif oldu

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Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde tek alternatif oldu

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ı ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların listesinde yer alan Insigne’ye İspanya’dan teklif geldi. Ancak İtalyan oyuncu teklifi reddetti. Avrupa’da transfer döneminin kapanması ile birlikte Insigne transferindeki tek alternatif olarak Beşiktaş kaldı.

Kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde, MLS'te mücadele eden Kanada takımı Toronto'nun ünlü futbolcusu Lorenzo Insigne bulunuyor.

Insigne ile ilgili olarak Avrupa'da transfer döneminin son gününde önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

DAZN Italia'nın haberine göre; yıldız futbolcu, son saatlerde İspanyol ekibi Real Valladolid'den transfer teklifi aldı.

Ancak 33 yaşındaki oyuncu, LaLiga'nın son sırasında yer alan takımdan gelen bu talebi geri çevirdi.

Haber detayında, Lorenzo Insigne ile ilgilenen tek kulüp olarak Beşiktaş'ın kaldığı belirtilerek, Türkiye'de transfer döneminin 11 Şubat'a kadar devam edeceği hatırlatıldı.

Uzun yıllar Napoli'de forma giydikten sonra 2022'de Toronto'ya transfer olan Insigne, MLS ekibinde çıktığı 63 maçta 18 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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