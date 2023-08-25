Beşiktaş Jamal'ın peşinde. İngiliz basını son gelişmeyi aktardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadroya bir stoper daha katmak istediklerini söylemişti.

Bu söylemin ardından Siyah Beyazlılar, Newcastle United'da forma giyen Jamaal Lascelles'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

Sky Sports'un haberine göre; Siyah beyazlıların Lascelles'e büyük ilgisi var ve resmi bir teklif yapması bekleniyor.

İngiliz savunmacının, Newcastle'da mutlu olsa da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği için bu transfere sıcak baktığı belirtildi.



Lascelles geçen sezon Newcastle formasıyla ise 11 maça çıktı ve 1 gol attı.

