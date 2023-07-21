Beşiktaş Jean Onana'yı duyurdu

Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş, yeni transferi Jean Onana'yı KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.