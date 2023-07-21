Beşiktaş Jean Onana'yı duyurdu

Beşiktaş, yeni transferi Jean Onana'yı KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Jean Onana'yı duyurdu

Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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