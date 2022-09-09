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Beşiktaş Tahkim Kurulu'na başvurdu

Beşiktaş, Josef de Souza’nın cezasının iptali için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:26
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Beşiktaş Josef De Souza'nın Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart iptali için Tahkim Kurulu'na başvurdu

Beşiktaş Tahkim Kurulu'na başvurdu
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için kırmızı kart görmüş olması nedeniyle otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. 

Brezilyalı tecrübeli futbolcu kırmızı kart gördüğü için sadece 1 maçlık cezasını çekecek.

TAHKİM KURULU'NA BAŞVURU YAPILDI
Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza’nın cezasının iptali için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı.

NELER OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Bir taraftar Beşiktaşlı Cenk Tosun'a uçan tekme atarken, Josef de Souza kırmızı kart gördü.

Bir Ankaragücü taraftarı, maçın bitmesinin ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırdı, Josef de Souza ise tekme atan kişiyi yakaladı ve bölgeden uzaklaştırdı.

Maçın hakemi Mete Kalkavan, Josef de Souza'ya taraftara müdahale etmesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi.

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