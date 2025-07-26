Beşiktaş Jurasek'in yerine eski yıldızını geri istiyor!

David Jurasek'in Shakhtar Donetsk maçında endişe veren performansı sonrası Beşiktaş sol bek transferi için kolları sıvadı.

Siyah beyazlı yönetimin, eski oyuncuları Rıdvan Yılmaz'ı geri almak için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

Rıdvan Yılmaz'ın teknik direktör Russell Martin ile yıldızının barışmadığı ve kulüpte mutsuz olduğu söylentileri gündeme gelirken ayrılağa da sıcak baktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın 2022 yazında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Glasgow Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz için önümüzdeki günlerde resmi bir teklifle İskoç ekibinin kapısını çalması bekleniyor.