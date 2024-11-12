Beşiktaş kabusu yaşıyor. 5 haftada 10 puan kaybetti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in son 5 haftasında 10 puan kaybederek taraftarını şoke etti. Bu süreçte 2 yenilgi, 2 beraberlik alırken sadece 1 kez kazanan siyah-beyazlı takım, lider Galatasaray’ın tam 10 puan gerisine düştü ve tıpkı geçen sezonki gibi zirve yarışından kopma noktasına geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Süper Lig’de 21 puanla 5. sırada bulunan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kartal’ın maç başına puan ortalaması 1,90 oldu. Beşiktaş’ın ligde yaşadığı sorularda kadro kalitesinin yeterince yüksek olmaması ve teknik heyetin seçimleri başrolü oynadı.

Kartal son 5 lig maçında dar rotasyon yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadı. Paulista, Rashica ve son olarak Immobile’nin sakatlanması Bronckhorst’un adeta elini kolunu bağladı. Hollandalı hoca da tartışmalı tercihleriyle eleştiri topladı. Malmö maçında varlık gösterememiş olmasına rağmen Joao Mario’ya Başakşehir karşısında da ilk 11’de forma veren siyah-beyazlı teknik adam, Salih Uçan’ı yine son dakikalarda sahaya sürdü. Salih 85. dakikada oyuna dahil olmasına karşın Mustafa’ya verdiği gollük pas ve ofansif özellikleriyle hücumda fark yarattı.

Bronckhorst’un Immobile’nin yokluğunda Semih Kılıçsoy’u 66. dakikada oyundan alması da tepki topladı. Beşiktaş kazanmak zorunda olduğu maçta çok uzun süre santrforsuz oynarken Mustafa Hekimoğlu ancak 85. dakikada oyuna dahil oldu.