Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor Beşiktaş’ı konuk etti. Papara Park’ta oynanan derbide adeta nefes kesti.

Tempolu başlayan mücadelede Beşiktaş Tammy Abraham’ın 18. dakikada attığı golle öne geçti.

Trabzonspor bu golün şokunu atlatamadan 4 dakika sonra Cerny farkı 2’ye çıkardı.

Bu gole hızlı yanıt veren Trabzonspor’da Ernest Muçi 25. dakikada eski takımına karşı ağları havalandırarak skoru 2-1’e getirdi.

Trabzonspor golden sonra baskısını artırmaya çalışsa da 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vaclav Cerny kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü attı.

İlk yarıda son dakikalara doğru girilirken El Bilal Toure’nin kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Beşiktaş’ın devreye 3-1’lik üstünlükle girerken ikinci yarı tamamen Trabzonspor’un kontrolünde geçti.

Beşiktaş yarı sahasına adeta kamp kuran Bordo Mavililer Zubkov’un şutunda Oulai’ye çarpan topun ağlarla buluşmasıyla 63’te farkı bir kez daha bire indirdi.

Son dakikalara girilirken üst üste ataklarla Beşiktaş savunmasını boğan Trabzonspor bir kez daha Zubkov ile golü bularak 84. dakikada maçta ilk kez eşitliği yakaladı.

Uzatma anlarında galibiyete yaklaşan Trabzonspor'da Felipe Augusto'nun kafa vuruşunda top direkten geri geldi ve 2025'in son derbisi 3-3 berabere bitti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 35'e yükseltirken Beşiktaş ise puanını 26 yaptı.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Olaigbe, Muçi, Zubkov, Felipe

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

TRABZONSPOR 3-3 BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ ANLAR

1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle derbiye ev sahibi Trabzonspor başladı.

DERBİDE İLK ŞUT TRABZONSPOR'DAN GELDİ

5' Felipe Augusto Zubkov'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluştu. Şutunda, Ersin topu iki hamlede kontrol etti.

NDIDI UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

16' Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu Ndidi'den geldi. Uzaklardan kaleyi yoklayan Ndidi'nin şutunda top, Onana'nın kucağında kaldı.

TRABZONSPOR MUSTAFA İLE TEHLİKE YARATTI

17' Trabzonspor'un hızlı atağında ceza sahası yayına kadar topu süren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ ABRAHAM İLE ÖNE GEÇTİ

18' Rashica'nın ortasında Serdar'ın uzaklaştıramadığı topu El Bilal Toure kafayla kale önüne doğru indirdi. Pozisyonu takip eden Tammy Abraham gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. Beşiktaş derbide öne geçti.

BEŞİKTAŞ CERNY İLE FARKI 2'YE ÇIKARDI

23' Beşiktaş'ın hızlı atağında ceza sahası içerisinde El Bilal Toure'nin pasıyla topla buluşan Cerny yakın direğe düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

TRABZONSPOR MUCI İLE GOLÜ BULDU

25' Beşiktaş'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasının hemen önünde gelişine vuran Muçi direğin de yardımıyla golü buldu. Trabzonspor farkı bire indirdi.

ZUBKOV ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

29' Zubkov sağ çaprazdan ceza sahası içerisine uzak direğe doğru şutunu çekti. Top direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

CERNY BİR KEZ DAHA AĞLARI HAVALANDIRDI

30' Orkun'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Raschica'nın çıkardığı topu Cerny ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

37' El Bilal Toure'nin Ozan Tufan ile girdiği iki mücadelede yaptığı müdahaleye VAR'dan kırmızı kart uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen Ali Şansalan El Bilal Toure'ye kırmızı kart gösterdi.

ORKUN ORTA SAHADAN DENEDİ

45+3' Onana'yı önde gören Orkun'un orta sahadan şutunda top üst ağlarda kaldı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 1-3 BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR'DAN İKİ HAMLE BİRDEN

46' Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Savic ve Sikan oyuna girerken Olaigbe ile Serdar kenara geldi.

TRABZONSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

65' Zubkov'un şutunda Oulai'ye çarparak yön değiştiren top iki takım oyuncularının bakışları arasında ağlarla buluştu.

BOUCHOUARI KALEYİ YOKLADI

72' Oyuna yeni giren Benjamin Bouchouari uzaklardan kaleyi yokladı. Sert şutta Ersin gole izin vermedi.

ZUBKOV'UN ŞUTUNDA ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

73' Zubkov'un ceza sahası dışından şutunda Ersin direk dibinde iki hamlede topa sahip oldu.

TRABZONSPOR ZUBKOV İLE SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

84' Trabzonspor aradığı beraberlik golünü Zubkov ile buldu. Sağ çaprazdan uzak köşeye harika bir vuruşla topu ağlara gönderen Zubkov skora eşitliği getirdi.

TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI

90+2' Trabzonspor'un atağında Ersin'den seken topa kafayı vuran Felipe Augusto üst direğe takıldı.