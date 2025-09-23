Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Kayseri Erkilet Havaalanı'na iniş yaparken, siyah-beyazlılar geniş güvenlik önlemleri ile birlikte maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

Öte yandan siyah-beyazlıları bir grup taraftar otelin önünde karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarıyla takıma moral verdi.

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 20.00'de oynanacak.