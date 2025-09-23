Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Kaynak: İHA
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı için kente geldi.

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Kayseri Erkilet Havaalanı'na iniş yaparken, siyah-beyazlılar geniş güvenlik önlemleri ile birlikte maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

Öte yandan siyah-beyazlıları bir grup taraftar otelin önünde karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarıyla takıma moral verdi.

besiktas-kayseri-2.jpg

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 20.00'de oynanacak.

Son Haberler
İşten çıkarılan kadın, şefini hastanelik etti
İşten çıkarılan kadın, şefini hastanelik etti
Sadettin Saran futbolculara seslendi: Tarihe geçeceksiniz
Sadettin Saran futbolculara seslendi: Tarihe geçeceksiniz
CHP'li 2 eski belediye meclis üyesine tahliye!
CHP'li 2 eski belediye meclis üyesine tahliye!
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Tedesco'dan Mourinho'ya gönderme: İşler iyi olsaydı...
Tedesco'dan Mourinho'ya gönderme: İşler iyi olsaydı...