Beşiktaş Kanadalı forvete imzayı attırdı

Kaynak: AA
Beşiktaş Kanadalı forvete imzayı attırdı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Elis Nemtsov'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Elis Nemtsov'u transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kanadalı forvet Elis Nemtsov kadrosuna kattı. Elis Nemtsov’a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Elis Nemtsov, kariyerinde gösterdiği performansla fırsatçı bir forvet olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Nemtsov ile takımın forvet hattını güçlendirmeyi hedeflerken Siyah Beyazlılarda transferde önemli adımlar atılması bekleniyor.

elis-nemtsov-besiktas-united-paymentta-jpg.webp

besiktas-united-paymenta-hos-geldin-minela-gaanica-980-000003.jpg

İlgili Haberler
Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de baş köşeye oturttu
Son Haberler
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. AKOM saat verdi Gündem
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor. AKOM saat verdi
Mamta Kulkarni davası düşürüldü Dünya
Mamta Kulkarni davası düşürüldü
Hacıosmanoğlu 45 saniyede Ali Koç'a garanti verdi Spor
Hacıosmanoğlu 45 saniyede Ali Koç'a garanti verdi
Edirne'de 7 kaçak yakalandı Yerel Haberler
Edirne'de 7 kaçak yakalandı
Rus internetinin babasına 2 hapis Dünya
Rus internetinin babasına 2 hapis
Bingöl’deki vahşet göz göre göre gelmiş. Katillin ailesinin 8 ay önce mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı Gündem
Bingöl’deki vahşet göz göre göre gelmiş. Katillin ailesinin 8 ay önce mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı
Otomobil durağa daldı. 1 ölü Gündem
Otomobil durağa daldı. 1 ölü