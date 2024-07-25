Beşiktaş Kanadalı forvete imzayı attırdı

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Elis Nemtsov'u transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kanadalı forvet Elis Nemtsov kadrosuna kattı. Elis Nemtsov’a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Elis Nemtsov, kariyerinde gösterdiği performansla fırsatçı bir forvet olarak dikkat çekiyor.
Beşiktaş, Nemtsov ile takımın forvet hattını güçlendirmeyi hedeflerken Siyah Beyazlılarda transferde önemli adımlar atılması bekleniyor.
İlgili Haberler