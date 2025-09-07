Beşiktaş kanat arıyor! Yıldız oyuncuya teklif

Kanat bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, yeni bir isim daha gündeme geldi.

Arsenal'den Leandro Trossard ve Liverpol'dan Federico Chiesa'nın ardından siyah beyazlı ekibin Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında forma giyen Yannick Carrasco ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın transferi için Al Shabab'la görüşmelere başladı.

Belçikalı futbolcunun da Dünya Kupası öncesinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

32 yaşındaki Yannick Carrasco, 2023'te Atletico Madrid'den Al Shabab'a transfer olmuştu. Al Shabab'la 46 maça çıkan Carrasco, 14 gol ve 13 asiste imza attı. Transfermarkt'a göre Carrasco'nun piyasa değeri 7 milyon Euro.