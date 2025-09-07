Beşiktaş kanat arıyor! Yıldız oyuncuya teklif

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş kanat arıyor! Yıldız oyuncuya teklif

Beşiktaş kanat mevkisini güçlendirmek için rotasını İngiltere'den Suudi Arabistan'a çevirdi.

Kanat bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, yeni bir isim daha gündeme geldi.

Arsenal'den Leandro Trossard ve Liverpol'dan Federico Chiesa'nın ardından siyah beyazlı ekibin Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında forma giyen Yannick Carrasco ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın transferi için Al Shabab'la görüşmelere başladı.

Belçikalı futbolcunun da Dünya Kupası öncesinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

32 yaşındaki Yannick Carrasco, 2023'te Atletico Madrid'den Al Shabab'a transfer olmuştu. Al Shabab'la 46 maça çıkan Carrasco, 14 gol ve 13 asiste imza attı. Transfermarkt'a göre Carrasco'nun piyasa değeri 7 milyon Euro.

Son Haberler
İzmirli kadınlardan İsrail'e protesto
İzmirli kadınlardan İsrail'e protesto
Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı
Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı
Edin Dzeko durmuyor! Gollerini yine attı
Edin Dzeko durmuyor! Gollerini yine attı
Torununa vasi olmak istedi! Yapay zeka engeline takıldı
Torununa vasi olmak istedi! Yapay zeka engeline takıldı
Düğün iznindeydi, işten çıkarıldı!
Düğün iznindeydi, işten çıkarıldı!