Beşiktaş Karagümrük'e konuk oluyor. Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Son olarak UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşan Beşiktaş'ta defans bölgesinde Amartey yerine Necip, Umut Meraş yerine Massuaku forma giyecek.

Şenol Güneş, orta saha ve hücum hattında herhangi bir değişiklikliğe gitmedi.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun