Kasımpaşa - Beşiktaş 1 - 0

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

15. dakikada Fall’ın pasında topla buluşan Ben Ouanes, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Paulista’ya da çarpan top kaleci Mert Günok’un bacaklarının arasından ağlara gitti. 1-0

22. dakikada Immobile’nin pasında topla buluşan Rafa Silva, penaltı noktası gerisinde kaleci Gianniotis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Beşiktaş atağında, Tayyip Talha Sanuç’un kaptırdığı topta Yasin Özcan araya girdi. Topu kapan Yasin Özcan, Tayyip Talha’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ilk olarak Tayyip Talha’ya sarı kart gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kadir Sağlam, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Tayyip Talha’yı oyun alanı dışına gönderdi.