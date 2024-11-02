Beşiktaş, Kasımpaşa’ya karşı galibiyet avında

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Kasımpaşa’ya karşı galibiyet avında

Geçen hafta Galatasaray derbisini kaybeden Beşiktaş, bu akşam Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Siyah beyazlılar mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.

Süper Lig’in 11. Haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

Galatasaray mağlubiyeti sonrasında tekrar çıkış yakalamayı hedefleyen Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesine odaklandı. Süper Lig’de bu sezon iç sahada oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçında hata yapmak istemiyor.

Kasımpaşa ligde son olarak Samsunspor karşısında öne geçerken sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon Trabzonspor’un ardından en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkat çekti. Kasımpaşa bu sezon ligde topladığı 11 puanla 10. sırada yer alıyor.

İki takımın muhtemel 11’leri şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.

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