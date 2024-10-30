Beşiktaş kaymakamı Oğuzhan Bingöl'den Esenyurt'a kayyum açıklaması: Haberim yok

''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in savcılık ifadesi sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyım olarak atandığı iddia edildi.

OĞUZHAN BİNGÖL'DEN YALANLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş kaymakamı Oğuzhan Bingöl, kendisinin Ahmet Özer yerine kayyım olarak atandığı iddialarına yanıt verdi. Bingöl, kendisine böyle bir tebliğin edilmediğini konuşulanlardan haberi olmadığını söyledi.