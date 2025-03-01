Beşiktaş - Kayserispor 0 - 0

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emrecan Terzi, Necip Uysal, Paulista ve Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise Uzodimma, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Jeanvier takımını yalnız bırakacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

9.dakikada Joao Mario'nun uzaktan vuruşu auta gitti.

26.dakikada Joao Mario'nun şutu kaleci Bilal'de kaldı.

28.dakikada Masuaku'nun serbest vuruşu direğin dibinde dışarı çıktı.