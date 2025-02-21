Beşiktaş - Kayserispor bilet fiyatları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş - Kayserispor bilet fiyatları belli oldu

1 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Kayserispor bilet fiyatları açıklandı.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Bellona Kayserispor’la karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00’de BJK SuperApp’te ön satışa sunulacak.

Biletler, 23 Şubat Pazar günü saat 11.00’de genel satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Doğu Alt 115-116 Blok: 3.250 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 3.250 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 2.800 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 2.500 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 2.500 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 2.400 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.250 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.000 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.750 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 875 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 800 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 800 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 725 TL

Loca 152: 12.500 TL

Loca 162: 12.500 TL

VIP 100: 10.000 TL

VIP 101-126: 8.500 TL

BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri uygulama içerisinden öncelikli bilet satın alımını, 22 Şubat Cumartesi günü saat 11.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 11.00 tarihleri arasında yapabilecektir.

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