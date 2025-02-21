Beşiktaş - Kayserispor bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Bellona Kayserispor’la karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00’de BJK SuperApp’te ön satışa sunulacak.
Biletler, 23 Şubat Pazar günü saat 11.00’de genel satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Doğu Alt 115-116 Blok: 3.250 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 3.250 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 2.800 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 2.500 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 2.500 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 2.400 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 2.250 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.000 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.750 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 875 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 800 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 800 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 725 TL
Loca 152: 12.500 TL
Loca 162: 12.500 TL
VIP 100: 10.000 TL
VIP 101-126: 8.500 TL
BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri uygulama içerisinden öncelikli bilet satın alımını, 22 Şubat Cumartesi günü saat 11.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 11.00 tarihleri arasında yapabilecektir.