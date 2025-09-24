Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında ilk düdük çaldı

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında ilk düdük çaldı

Süper Lig mücadelesinde Kayserispor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Kayserispor maça Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku ve Tuci ile başladı.

Beşiktaş ise Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim ve Abraham'la sahaya çıktı.

Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş 1. dakikada tehlikeli geldi. Rashica'nın pasında Rafa Silva kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldı fakat şut atmak yerine pas vermeyi tercih etti.

12. dakikada rakibinden sıyırılarak ceza sahasına giren Devrim'in şutunda top yandan dışarı gitti.

