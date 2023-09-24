İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk , Aboubakar

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam

MAÇ BAŞLADI

Beşiktaş-Kayserispor maçı başladı.

Beşiktaş yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

13. dakikada Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Chamberlain'in pası Cenk'e gelmeden önce Anthony Uzodimma araya girdi.

23'te Kayserispor bu seferde sol kanattan geldi ancak Lionel Carole'ün ortası bu seferde Colley'den döndü.

Kayserispor 24. dakikada kontra atakla çıkmak istedi ancak Thiam'ın pası isabetli olmadı ve taca çıktı.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Beşiktaş sol kanattan Masuaku ile gelmek istedi ancak Kayserispor savunması araya girdi. Top tekrardan Beşiktaş'ta.

36'da Kayserispor etkili gelmek istedi ancak Ramazan'ın topuna Colley müdahale etti ve topu Beşiktaş'a kazandırdı.