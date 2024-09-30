Beşiktaş – Kayserispor maçı başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş – Kayserispor maçı başladı

Süper Lig’de Beşiktaş’ın deplasmanda Kayserispor’a karşı mücadelede ettiği maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. Haftasının kapanışında Kayserispor’a karşı deplasmanda mücadele ediyor. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a karşı aldığı mağlubiyet sonrası Kayseri deplasmanında moral arıyor.

Siyah beyazlılar maça flaş değişiklikler ile başladı. Beşiktaş’ta Ndour ve Muçi’nin ilk 11’de başlaması dikkat çekti.

İşte karşılaşmada sahada olan 11’ler:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

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