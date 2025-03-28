Beşiktaş kendi evindeki büyük maçları başka oynuyor

Beşiktaş’ın Cumartesi akşamı oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde iç saha performansı dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar kendi evinde büyük maçlarda rakiplerine karşı oldukça etkili bir görüntü çiziyor.

Süper Lig’de kendi evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor’u mağlup eden Beşiktaş, iç sahadaki etlkili oyununu UEFA Avrupa Ligi’nde de oynadı. Siyah beyazlıların aldığı en flaş sonu. Athletic Bilbao’ya karşı alınan 4-1’lik galibiyet oldu. Bu galibiyet ayrıca Teknik Direktör Solskjaer’in Beşiktaş’ta aldığı ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yü de kendi evinde mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon Süper Lig’de 13 iç saha maçına çıkan Beşiktaş, 8 galibiyet alırken 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 maç berabere bitti. Söz konusu maçlarda 22 gol atan siyah beyazlılar kalesinde ise 15 gol gördü. Beşiktaş, kendi evinde oynadığı Süper Lig maçlarından 27 puan toplamayı başardı.