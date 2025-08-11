Beşiktaş kendi içinden vurulmuş! Kyle Walker-Peters bu yüzden gelmemiş

Süper Lig devi Beşiktaş'ın resmi sitesinden 15 Temmuz’da yapılan açıklamada, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın 16 Temmuz’da İstanbul’a geleceği duyurulmuştu. Ancak Peters ailevi gerekçeler öne sürerek İstanbul’a gelmedi. Aynı gün deneyimli oyuncunun eşinin İngiltere’de kalmak istediği ve transferin bu nedenle çıkmaza girdiği haberleri basına yansımıştı.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYİP WEST HAM UNITED'A İMZA ATMIŞTI

Beşiktaş Kulübü, Peters’in gelişini sürekli ertelemesi üzerine 17 Temmuz’da transferden vazgeçildiğini açıkladı. Southampton’la sözleşmesi biten ve serbest durumda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gün sonra Premier Lig’in güçlü ekiplerinden West Ham’la 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI TRANSFERİ BOZMUŞ

Kyle Walker-Peters’in ailevi sebeplerle İstanbul’a gelmediğini düşünülürken, Beşiktaş’ın aslında içeriden vurulduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların uzun süredir göndermeye çalıştığı İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain’in kendisiyle iletişime geçen vatandaşı Peters’e Beşiktaş’la ilgili olumsuz bilgiler aktardığı belirtildi. Uçak biletleri alınan ve otel rezervasyonu dahi yapılan Peters’ın bunun üzerine İstanbul’a gelmekten son anda vazgeçerek West Ham’ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

YÖNETİM KESİN AYRILIK KARARI ALDI

Kyle Walker-Peters transferine taş koyan Chamberlain’in bu davranışı siyah-beyazlıları adeta çılgına çevirdi. Yönetimin, yaşananlar nedeniyle İngiliz oyuncuyu kesin olarak gönderme kararı aldığı kaydedildi.

