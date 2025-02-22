Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu’nun takım arkadaşını gözüne kestirdi

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş, gözüne Benfica'nın genç yıldızına kestirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, son olarak transfer döneminde Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç isimleri transfer eden Beşiktaş, yaz transfer dönemi için gözüne bir genç ismi daha kestirdi.

Daha önce Gedson Fernandes’in yüzde 50 sonradan satış pay hakkını, Portekiz ekibi Benfica’dan almak için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın gündemine Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nun takım arkadaşı Andreas Schjelderup geldi.

Solskjaer’in talebi sonrasında oyuncu için girişimlere başlarken konuşulan bedel ise 10 milyon euro.

Piyasa değeri 10 milyon Euro bandında olan 20 yaşındaki Norveçli sol kanat, 2 sene önce Nordsjaelland’dan 9 milyon Euro karşılığında Benfica’ya transfer olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.