Beşiktaş Kırklarelispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle geçti

Siyah beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 2. maçında Kırklarelispor'u mağlup etti.
Kara kartala 3 puanı getiren goller; 62. dakikada Ernest Muci ve 79. dakikada Joao Mario'dan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u konuk eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya büyük oranda rotasyonla çıktı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda deplasmanında Twente ile oynanan müsabakanın kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı.
Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes, Milot Rashica yedek soyundurulurken dinlendirilen Rafa Silva ile Ciro Immobile kadroya alınmadı.
Norveçli teknik, Kırklarelispor karşısında yaptığı rotasyonda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Joao Mario, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verdi.